Abbattuto Platano in viale Cesare Battisti a Como

Un grosso platano è stato abbattuto questa mattina dagli operai in viale Cesare Battisti a Como. La pianta era malata, seppure ancora vitalissima, come dimostra il rigoglioso verde delle foglie, e l'intervento preventivo sembra sia stato deciso per non correre rischi. L'albero avrebbe infatti potuto collassare all'improvviso mettendo in serio pericolo i conducenti in una zona molto trafficata della città e occupata anche dal mercato. Gli addetti, dopo averlo abbuttato, stanno ora segando in più tronconi il vecchio platano, con un tronco del diametro di almeno un metro, per il trasporto.

Intanto già fiocca qualche polemica sui social. Moritz Mantero, presidente di Orticolario e uomo decisamente attento al verde, rispondendo a un post rabbioso di una cittadina comasca, si è così espresso: "Non so se definirli incompetenti o ignoranti. Voglio sperare che il fatto non venga lasciato passare sotto silenzio e auspico una interrogazione al sindaco in Consiglio comunale". Dal canto suo, Anna Veronelli, ha replicato scrivendo che avrebbe subito chiesto lumi al settore verde di Palazzo Cernezzi.