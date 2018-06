Como, aggressione nella notte in via Cairoli: ferito un ragazzo

Aggressione nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 giugno 2018 a Como, in via Cairoli.

Secondo quanto appreso, le volanti della Questura di Como nel loro consueto giro di controllo hanno notato un giovane riverso sull'asfalto con la testa insanguinata, poco dopo mezzanotte.

Il ragazzo, un tunisino di 24 anni (già noto alle forze dell'ordine e sottoposto a obbligo di firma in Questura), era in forte stato di ebbrezza e agitato. I poliziotti hanno chiamato i soccorsi, che sono arrivati in via Cairoli in codice rosso: sul posto automedica e ambulanza. Dopo le prime cure il giovane è stato portato in ospedale al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice verde. Le sue condizioni non sono gravi.

Il 24enne ha raccontato di essere stato aggredito da 4 persone in seguito a una battuta che avrebbe fatto e che non sarebbe stata gradita dal gruppo. Il giovane sarebbe stato spintonato e avrebbe cercato di scappare.

Difficile per gli agenti ricostruire esattamente cosa sia accaduto visto lo stato di forte ubriachezza in cui versava il giovane: non è chiaro se le ferite siano state procurate dalla caduta a terra o dalle percosse che dice di aver ricevuto.