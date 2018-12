Si accende l'albero di Natale della Città dei Balocchi

Il tradizionale Albero di Natale torna ad arricchire di luce e magia il cuore della Città dei Balocchi, che anche quest'anno sta portando a Como migliaia di visitatori. In piazza Grimoldi è stato installato un imponente abete naturale, che in questi giorni verrà preparati per poi essere illuminato da migliaia di luci a led per regalare un’atmosfera suggestiva. Farà da contorno ai piedi dell’albero una schiera di angeli L’inaugurazione è in programma giovedì 6 dicembre alle ore 18.30.

Intanto nel weekend il Magic Light Festival con due nuove videoproiezioni in piazza Volta che si aggiungono alle altre location illuminate, fra cui il Broletto parlante di Piazza Duomo, e poi anche le chiese di Quarcino, Ponte Chiasso e Collegio Gallio, e la Casa del Fascio, realizzata grazie alla collaborazione di Made in MAARC (Museo Virtuale Astrattismo Architettura Razionalista Como.

Una delle novità di quest’anno del Magic Light Festival è il connubio tra luce e seta. Grazie alle proiezioni architetturali e ai video mapping sugli edifici, lo spettatore sarà avvolto in un tutt’uno con la piazza che per l’occasione diverrà una “piazza immersiva”. Protagonista il famoso concittadino Alessandro Volta che trasformerà la sua invenzione, la pila, nel mezzo di ricerca per ritrovare un antico tesoro, la seta. L’iniziativa è parte integrante del progetto di candidatura di Como a “Creative City Network Unesco” per la “Seta”.