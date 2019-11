Como, allagato al Liceo Ciceri un locale d'interesse archeologico

I vigili del fuoco di Como sono dovuti intervenire al Liceo Teresa Ciceri di via Carducci a causa di un allagamento che nella giornata del 15 novembre 2019 ha interessato un locale sotterraneo di interesse archeologico. Le abbondanti piogge degli ultimi giorni sono una delle cause dell'allagamento che ha richiesto l'intervento dei pompieri con pompe idrovore per prosciugare lo scantinato.