Anvedi che cosa ha aperto al posto del Bolla

E' iniziata la serrata guerra per la pizza: nella corta ma centralissima via Boldoni si contano ormai tre pizzerie al trancio. Oltre allo storico fornaio Beretta e dopo il noto marchio Spontini ha inaugurato "Anvedi che pizza". Il nuovo negozio ha aperto i battenti al posto della storica cremeria Bolla che ha chiuso pochi mesi fa.

Come tutte le novità "Anvedi che pizza" sta suscitando la curiosità di molti, forse per il fatto che si propone come "vera pizza romana". Insomma, nel giro di pochi metri in centro storico a Como si trovano tre negozi di pizza che propongono, però, tre tipologie molto differenti tra loro. Quella dall'aspetto e dal sapore casalingo del Beretta, quella alta, spessa e formaggiosa di Spontini e, infine, quella sottile tipicamente romana.