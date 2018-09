Punta un coltello contro una donna seduta al bar: arrestato in centro storico a Como

Arrestato in pieno giorno in centro storico. Un giovane ha puntato un coltello contro una donna che era seduta al tavolo del bar Caffè Maya in via Boldoni a Como. Il personale del bar ha notato la scena e ha chiamato subito il 112. Una volante della polizia è giunta immediatamente sul posto e gli agenti sono riusciti a bloccare e ammanettare il malvivente. Sembra che con lui ci fosse un complice che è riuscito a dileguarsi. Addosso al giovane arrestato i poliziotti hanno trovato il coltello usato per la tentata rapina.