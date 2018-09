Prima l'inseguimento, poi l'eclatante e arresto in centro Como

Sono stati momenti molto concitati quelli vissuti in centro storico intorno alle 15 del 21 settembre 2018. Polizia e carabinieri sono intervenuti in via Porta per sbarrare la strada a un giovane che stava scappando. Mentre i carabinieri chiudevano viaPorta all'incrocio con via Vittorio Emanuele, la polizia bloccava il fuggitivo dopo un lungo inseguimento nei pressi del pub At Home. Sembra che l'inseguimento durasse già da diversi minuti e che il giovane abbia percorso molta strada prima di essere bloccato dalle forze dell'ordine.