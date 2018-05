Ecco il super aspiratori di rifiuti urbani: all'opera in centro Como

Stamattina in centro città è entrato in funzione il Glutton, un potente aspiratore elettrico per i rifiuti urbani, silenzioso e rispettoso dell'ambiente.

Può aspirare tutto quello che passa da un tubo di 125 millimetri. Riesce a raccogliere carta, cartone, pacchetti di sigarette e mozziconi, lattine e bottiglie in vetro, plastica o metallo, escrementi di animali, foglie secche, rifiuti incastrati nelle siepi alberate, residui di potatura, trucioli, in qualche caso dove è impossibile o scomodo arrivare con una scopa, su marciapiedi, strade, spazi pubblici, area mercato, parcheggi, moli, stazioni, zone alberate, radici di alberi.

Il Glutton sarà utilizzato quotidianamente in centro città da un operatore di Aprica dedicato, indicativamente dalle 9,30 alle 16.