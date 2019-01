Como, bagno automatico e autopulente in arrivo in piazza del Popolo

Un nuovo bagno pubblico sarà installato in piazza del Popolo: sarà automatico e autopulente. L'amministrazione comunale di Como ha deciso di puntare su questa nuova generazione di wc. Il primo sarà installato nei giardini pubblici che si trovano in piazza del Popolo tra via Dante e viale Lecco, molto frequentati sia dalle famiglie che da persone che portano il proprio amico a quattro zampe nell'area cani che si trova in questo parchetto.

Il costo della struttura prefabbricata che verrà collocata all'interno dei giardini ammonta a circa 65mila euro. L'installazione sarà affidata attraverso una gara d'appalto.

Prima della realizzazione concreta della bagno pubblico, però, il Comune di Como dovrà ottenere il via libero definitvo da parte della Soprintendenza delle Belle Arti di Milano (già concessa in via preliminare) dopo l'approvazione di immagini rendering che mostreranno come sarà la struttura nel contesto urbano circostante. Infatti, piazza del Popolo è soggetta a vincolo monumentale indiretto del Duomo.

Le caratteristiche del nuovo bagno: lavaggio, disinfezione e asciugatura della tazza wc; lavaggio e disinfezione delle pareti, fino a 80 centimetri di altezza minimo, in corrispondenza della tazza; lavaggio e disinfezione del lavandino ad alta pressione; lavaggio, disinfezione e asciugatura del pavimento con sistema per la rimozione meccanica degli oggetti; disinfezione completa del servizio igienico almeno una volta al giorno.