Bike sharing allo sbando: bici rubata e allucchettata in centro città

Nella Como turistica il bike sharing è stato ufficialmente un fallimento. Troppo difficile noleggiare una due ruote nel capoluogo lariano: la procedura era tutt'altro che snella e agevole. Niente di paragonabile ai bike sharing di altre città turistiche dove per noleggiare, per esempio, una Ofo bastano un paio di minuti: si scarica la app, si inseriscono i propri dati e il numero di carta di credito ed ecco fatto. No, a Como si è deciso di optare per le cose più complicate. Inevitabile il fallimento. Quello che resta è davvero triste se si pensa che avremmo potuto avere un servizio degno del grande afflusso turistico. Qualcuno si è appropriato di una bicicletta di Bicincittà e con disinvoltura la parcheggiata debitamente allucchettata in via Monti. Così, forse, con la chiave del lucchetto riuscirà a nolleggiarla tutte le volte che vuole.