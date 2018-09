Bici rubata in centro Como: ritrovata dai vigili subito dopo il furto già modificata dal ladro

Disavventura fortunatamente a lieto fine per un anziano che aveva subito il furto della propria bicicletta in piazza Roma a Como, poi ritrovata ai giardini a lago dai vigili. E' successo nel pomeriggio di mercoledì 19 settembre 2018.

Il furto

L'uomo aveva lasciato la bici legata con il lucchetto quando verso le 17 si è accorto che era stata rubata. Dirigendosi verso piazza Duomo, l'anziano ha incontrato una pattuglia a piedi della polizia locale e ha denunciato il furto.

Gli agenti hanno invitato l'uomo ad andare al Comando per formalizzare la denuncia, facendosi prima descrivere la bicicletta in questione: si trattava di una mountain bike datata ma di discreto valore (circa 3 milioni di lire all'epoca dell'acquisto).

Il ritrovamento

Mentre l'uomo era impegnato a sporgere la denuncia, gli agenti si sono messi alla ricerca della bici trovandola poco dopo ai giardini a lago appoggiata alla locomotiva.

Nelle poche decine di minuti che trascorsi dal momento del furto al ritrovamento, il ladro era riuscito a montare dei parafanghi sulla bici, probabilmente per renderla meno riconoscibile.

Il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario: non ancora identificato, invece, il responsabile del furto.

«Ringrazio gli agenti di Polizia Locale per questo nuovo intervento - afferma l'assessore alla Polizia locale Elena Negretti - E' un piccolo ma significativo esempio della modalità con cui il Comando lavora ogni giorno. In tante situazioni diverse i nostri agenti dimostrano attenzione alla città e rappresentano un appoggio sicuro per chi la vive. E' importante che ciascuno si senta coinvolto nella costruzione della sicurezza comune».

Meno fortunato era stato un giovane di 26 anni trasferitosi a Como dopo aver trovato lavoro nelle consegne cui hanno rubato la bici necessaria per lavorare: qui il suo appello.