Pitbull senza guinzaglio e bivacchi davanti alla pinacoteca di Como

Pitbull che giocano a palla e poi si stendono al sole insieme ai loro padroni davanti all'ingresso della pinacoteca di via Diaz a Como, sui gradini della chiesa o davanti alle vetrine di qualche negozio, tra passanti e gente che pranza ai tavoli di un ristorante. Diverse le segnalazioni dei cittadini che abitano nella zona. Le immagini raccontano di un angolo di città dove sembra impossibile salvaguardare il decoro. Nonostante il manifestato impegno dell'amministrazione di centrodestra a mantenere pulizia e decoro (soprattutt nelle zone turistiche) sembra che né i vigili né i soldati dell'esercito italiano mandati a Como in supoorto delle forze dell'ordine possano impedire situazioni di questo tipo, dove alcune persone (apparentemente senza fissa dimora) si ritrovano per stare insieme, bere alcolici, bivaccare e giocare con i loro cani tra la pinacoteca e la chiesa di San Donnino.