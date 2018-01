Black out in centro Como: 900 case senza luce

Blackout in centro storico a Como intorno alle ore 21 di giovedì 4 gennaio 2018. All'improvviso in gran parte della città murata è venuta a mancare la luce. Circa 900 utenze sono rimaste senza corrente. Numerose le segnalazioni giunte al centralino dei vigili del fuoco di Como. Al momento non si conoscono le cause del black out: i tecnici di Enel stanno intervenendo su diverse cabine della città per cercare di riparare il guasto.

Non si tratta di un caso isolato legato a qualche impianto di illuminazione, ma di un problema esteso.

Un anno fa, nel gennaio 2016, centinaia di comaschi avevano dovuto affrontare non solamente un black out ma anche un guasto alla rete idrica: decisamente un risveglio da incubo per molti cittadini.