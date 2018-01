Un guasto in via Borsieri la causa del blackout del 4 gennaio a Como

Intorno alle 21 di giovedì 4 gennaio mezzo centro storico è rimasto al buio a causa di un blackout. Il motivo? Cali di tensione e interruzioni di corrente a per un guasto a un cavo di distribuzione dell'Enel nella zona tra via Borsieri e viale Varese. Nell'immediatezza del blackout Enel ha eseguito gli interventi urgenti possibili per garantire la continuità del servizio già nel corso della serata. Stamattina, invece, l'azienda ha iniziato l'intervento di riparazione la cui conclusione è prevista in tarda serata. Per consentire i lavori l'imbocco di via Borsieri verso viale Varese è stato chiuso al transito e per essere poi riaperto al termine delle operazioni.