Lavori alla linea elettrica: semafori spenti e negozi senza luce in centro Como

I lavori alla linea elettrica "spengono" negozi e semafori in centro Como: è successo nel primo pomeriggio di lunedì 16 aprile 2018. A causa di un intervento alla linea, intorno alle 14 è stata tolta la corrente per alcune ore in diverse vie del centro storico e del girone. Un black out a macchia di leopardo, che però ha creato non pochi disagi soprattutto ai commercianti e ai ristoratori proprio a cavallo dell'orario della pausa pranzo. E così in alcuni bar non è stato possibile servire il caffè perchè le macchine sono rimaste ferme senza corrente. E qualcuno non ha potuto preparare i panini ai clienti perchè mancava l'elettricità per far funzionare l'affettatrice.

Qualche disagio anche per la viabilità: l'assenza di corrente elettrica, infatti, ha spento anche i semafori del girone e del lungolago, richiedendo il tempestivo intervento della polizia locale per regolare il traffico ed evitare incidenti.

Disagi, dunque, ma niente di paragonabile a quanto accaduto lo scorso 4 gennaio, quando un black out serale lasciò senza luce 900 case in centro Como. In quel caso la mancanza di elettricità era stata causata da un guasto in via Borsieri.