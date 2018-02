Si stacca il cassone dal camion, pericolo in centro Como

E' rimasto con il container in bilico, forse per un errore di manovra: e così un grosso camion è rimasto bloccato in piena città murata a Como all'incrocio tra via Diaz e via Indipendenza. E' successo intorno alle 11.30 di giovedì 22 febbraio 2018: il mezzo pesante è impegnato nei lavori che interessano l'ex Cinema Centrale - Teatro Cressoni, posto proprio all'angolo tra le due strade, ed è impiegato per trasportare detriti e altro materiale edile frutto del cantiere.

Per cause in via di accertamento, il cassone posto sul camion ha rischiato di staccarsi, costituendo un grave pericolo per eventuali pedoni o auto. Il mezzo, dunque, è rimasto fermo e sono stati allertati i vigili del fuoco prevenendo ulteriori problemi. I pompieri hanno innanzitutto provveduto a chiudere il passaggio a pedoni e veicoli in via Diaz e via Indipendenza, transennando la zona. Sul posto intervenuta l'autogru dei pompieri che ha provveduto a sollevare e mettere in sicurezza il container. Qui il video delle operazioni dei pompieri con il mezzo speciale. Il disagio è durato circa un'ora.