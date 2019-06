Como, centro storico: chiude la storica Cremeria Bolla

La storica Cremeria Bolla, di via Boldoni a Como, chiude i battenti per sempre. Il Bolla dopo un secolo di attività smetterà di esistere e, a quanto pare, i titolari non hanno intenzione di cedere il marchio che ha accompagnato gerazioni della famiglia dell'attuale titolare Anna Carenzio che, a sua volta, aveva ereditato l'esercizio commerciale dal padre Angelo.

La storia del Bolla affonda le sue radici a Milano nel lontano 1893, come ben evidenziato nell'insegna che campeggia sull'attuale sede di via Boldoni 6. Un'insegna dal vago richiamo stile liberty diventata, ormai, un piccolo simbolo di Como e del suo centro storico. Dopo la prima iniziale fase milanese il Bolla arriva a Como e dopo alcuni anni trascorsi in un'altra sede, ma sempre in via Boldoni, si è trasferita al civico 6.

A fine mesi la serranda verrà abbassata per sempre e l'insegna verrà smantellata.