Il Pane e Tulipani ha chiuso: attività in vendita

Il Pane e Tulipani, famoso locale del centro storico di Como, ha chiuso definitivamente i battenti. Nel silenzio il pub-ristorante ha abbassato, si fa per dire, la serranda. Dopo i recenti problemi avuti a causa di un sequestro per alcune mancate autorizzazioni comunali (sembra di ordine edilizio) e dopo i problemi avuti dalla precedente gestione, secondo indiscrezioni i titolari avrebbero deciso di chiudere il locale e di cedere l'attività. Impossibile, al momento, conoscere i dettagli della vicenda. Intanto dalle vetrine che danno su via Lambertenghi si vedono gli scaffali vuoti. Dove fino a pochi giorni fa c'erano bicchieri e bottiglie adesso c'è il nulla.

Il Pane e Tulipani fin dalla sua apertura era riuscito a farsi conoscere e a diventare uno dei locali più "in" di Como, conquistando numerosi articoli sui giornali del settore e non solo. Un decennio - anno più anno meno - in cui turisti e comaschi hanno affollato i suoi locali e consumato piatti e drink originali nella piazzetta di via Primo Tatti. Cosa ne sarà di questo grazioso angolo di città murata? Al momento nessuno lo sa.