Como, coprifuoco a metà in piazza Martinelli: chiusura parco spostata alle 20.30

Piazza Martinelli a Como chiuderà alle 20.30: non alle 22 come nel precedente orario primavera-estate, ma nemmeno alle 18 come durante l'inverno (e quest'anno dal 31 marzo in avanti).

Prorogata la chiusura dei cancelli dell'area del centro storico, molto frequentata da famiglie con bambini anche nelle serata estive, dopo le polemiche delle scorse settimane per la decisione del comune di chiudere alle 18 anche in estate. Polemiche che avevano portato alcuni cittadini a organizzare un "Aperitivo ribelle", una protesta pacifica per impedire al custode di chiudere i cancelli all'orario stabilito. Adesso piazza Martinelli chiuderà alla stessa ora dei giardinetti di via Vittorio Emanuele con lo stesso custode che provvederà a chiudere entrambi gli spazi.

La Giunta ha approvato infatti l'indirizzo del vicesindaco Alessandra Locatelli per prolungare l'apertura fino alle 20.30 in modo da andare incontro alle richieste delle famiglie. Questo in attesa del nuovo bando per la gestione delle aree che fisserà l'orario delle chiusure serali alle 21 e d'inverno alle 18.