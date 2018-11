Città dei Balocchi, per Natale il Broletto torna infopoint

Tra le pieghe dei tanti eventi della Città dei Balocchi non sfugge anche la bella notizia che il vecchio infopoint del Broletto, abbandonato dal Comune per trasferirsi in piazza Gobetti, tornerà alle sue vecchie funzioni già da sabato 24 novembre, giorno di inaugurazione della kermesse natalizia organizzata da Como Consorzio Turistica. Personale di Città dei Balocchi - affiancato da studenti di Fondazione Enaip Lombardia che stanno frequentando i corsi turistico alberghieri - fornirà ai comaschi e ai turisti (anche in lingua inglese) tutte le informazioni legate non solo alla manifestazione ma anche alle varie iniziative natalizie dislocate sul territorio. Probabilmente il destino migliore per il Broletto è proprio questo: diventare un punto informativo di tutti gli eventi culturali che ormai coinvolgono la città e il territorio tutto l'anno. Un luogo dove raccontare e promuovere tutto quello che succede a Como.

L'infopoint al Broletto sarà attivo dal 24 novembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.