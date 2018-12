Aspettando il 25 dicembre a Como: si accende l'albero di Natale

E' tornato a illuminare la piazza l'imponente albero di Natale della Città dei Balocchi. Come l'anno scorso anche per queste festività natalizie l'abete alto 16 metri spiccherà alto e luminoso in piazza Grimoldi. Si tratta di una delle numerose iniziative della Città dei Balocchi, la tradizionale kermesse natalizia che anche quest'anno anima piazze e vie con luci, mercatini e tante iniziative rivolte soprattutto alle famiglie e ai bambini.

Il 6 dicembre alle 18.30 l'albero allestito in piazza Grimoldi si è illuminato per la prima volta in queste feste natalizie 2018. Tra cori, musica e luci proiettate sui palazzi circostanti l'albero di Natale ha arricchito ulteriormente la già magica e splendente atmosfera natalizia che si respira a Como.

Tra le infinite stelle che caratterizzano questa edizione della Città dei Balocchi, la stella cometa ha portato, sotto il grande albero, un suggestivo e caratteristico presepe che ricorda a tutti coloro che vogliono ascoltare, il vero senso del Natale ed invita a visitare la mostra dei Presepi nella chiesa di San Giacomo.