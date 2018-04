Como: assalto a Fielmann, occhiali da sole a ruba

La nuova filiale Fielmann di Como, inaugurata oggi, giobedì 19 aprile, in Via Vittorio Emanuele, è stata letteralmente presa d'assalto fin dalla prima mattina. Il motivo principale è dovuto alla promozione messa in atto dalla nota catena, specializzata nella vendita di occhiali per festeggiare il punto vendita del centro storico. Solo per oggi, infatti, e fino a esurimento scorte, si possono acquistare un paio di occhiali da sole a soli 9.50 euro. Fino a domenica, invece, occhiali da vista, lenti e montatura in promo a 25 euro.