L'idea di Camillo per rivoluzionare lo street food a Como (e non solo)

Ha preso una delle idee più classiche, quella del cono da passeggio per degustare il gelato, e l'ha riadattata alle nuove abitudini dello street food: è così che l'erbese Camillo Brivio ha lanciato Como Cono, in via Muralto (nel cuore del borgo della Cortesella nella città murata). Si tratta di un nuovo negozio che non potrà passare inosservato ai passanti.

Buono o meno, non resta che provarlo per capire se si tratta solo di una bella idea originale, o se dietro alla forma (quella del cono) c'è anche la sostanza (qualità e gusto).

Camillo non ha dubbi: "Si tratta di pane a forma di cono preparato artiginalamente da un mastro fornaio di Cernobbio, quindi sulla qualità degli ingredienti e della lavorazione si può stare più che tranqulli. Per il resto direi che dipende dai gusti personali. I nostri coni possono essere salati o dolci, caldi o freddi".

Può sembrare un'idea molto semplice, e forse da un certo punto di vista lo è, ma per realizzarla c'è stato bisogno di un lungo studio e di una seria progettazione. "Infatti non esistevano strumenti idodnei alla preparazione di questo tipo di cono - ha spiegato Camillo Brivio - e ho dovuto far realizzare appositamente su misura le teglie, i contenitori e altri attrezzi del mestiere". Anche per questo motivo il sogno di Camillo è di trasformare la sua idea in un franchising: "Ho trovato fuori provincia attività vagamente simili, ma in quel caso si trattva di un prodotto di tipo industriale. Como Cono, invece, si differenzia proprio per l'artigianalità e la qualità. Sarebbe bello poterlo trasformare in un franchising mantenendo queste caratteristiche".