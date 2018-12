Mille Babbi Natale di corsa in centro Como: è la Babbo Running

Una mare di Babbi Natale ha attraversato di corsa le vie del centro di Como nella mattina di domenica 22 dicembre 2018: è la Babbo Running, la camminata ufficiale con barba e costume di Babbo Natale, per una giornata all’insegna della gioia del Natale e del divertimento.

Circa un migliaio, fanno sapere dal Comune, i partecipanti che, complice la bella giornata, hanno percorso i 5 chilometri del percorso rigorosamente in costume da Babbo Natale. Partenza e arrivo in viale Puecher, con partenza anticipata al mattino per non andare a sovrapporsi nel pomeriggio agli eventi della Città dei Balocchi ed evitare ulteriore sovraffollamento in centro.

Un evento ludico-motorio a sfondo benefico nato nel 2011 e cresciuto negli anni oltre ogni aspettativa, coinvolgendo sempre più appassionati di tutte le età.