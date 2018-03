Nuove panchine: i cubi di piazza Cavour

Nella mattina del 1 marzo 2018 in piazza Cavour sono state consegnate e installate le ultime panche con funzione di dissuasori. Si tratta di 14 cubi della stessa serie già installata a Sant'Agostino, all'inizio di viale Geno, con finitura in granito bianco. Ognuno pesa 472 chilogrammi. Sono stati posizionati subito dietro le fontane per chiudere e delimitare la parte centrale della piazza.

Dopo le contestate panchine "bare" di piazza Volta, installate dalla precedente amministrazione nel 2016, è quindi il turno dei cubi barriera del salotto buono che sottolineano come in città non manchi sul tema una certa fantasia. Facile immaginare che anche in questo caso la discussione estetica sarà certamente animata. Per ora, visto il loro scopo "dissuasore" sembra quindi cadere nel vuoto la proposta di Attilio Terragni, che, dopo l'installazione delle fioriere antirorrismo, aveva lanciato l'idea di sostituirle con opere d'arte.