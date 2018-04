Como, giardini di viale Varese: sporcizia e degrado all’ingresso della città murata

Incuria, degrado e sporcizia nei giardini di viale Varese a Como. E' la situazione denunciata da una lettrice di Quicomo, Gabriella Bonanomi, in particolare nella zona dell'area cani. Come si vede nelle foto che ci ha inviato, ciò che salta all'occhio è l'incuria che caratterizza quel tratto di giardini: la recinzione dell'area cani appare piegata e rotta, l'asfalto della zona pedonale appare sbriciolato in alcuni punti e pieno di avvallamenti trasformati in pozze dalla pioggia. In altri tratti è pieno di rappezzi. Altro elemento critico sono le aiuole, con l'erba rada e rifiuti e cartacce in bella mostra. Nelle foto si notano anche dei guanti di lattice.



Emblematica la frase usata dalla lettrice per commentare la situazione: "Como città turistica: viale Varese, ingresso alla città murata".

Proprio poco lontano, infatti, si apre uno dei varchi nelle mura per entrare in centro storico, usato anche da molti turisti che parcheggiano nell'area di sosta di viale Varese per poi dirigersi verso il centro. Di certo non un bel biglietto da visita per una città a vocazione turistica.

Una situazione non nuova in quella zona e segnalata più volte di cittadini. Nel settembre 2017 in questo articolo ci eravamo occupati dello stato di abbandono dell'area cani.