Malore in sala lettura della biblioteca di Como, apprensione per una donna

Una donna di 33 anni si è sentita improvvisamente male mentre studiava nella sala studio della biblioteca comunale di Como. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Azzurra. I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto per accertarsi che non si trattasse di nulla di grave. E così era. Sebbene si sia trattato di un malore non grave sono stati comunque momenti di apprensione per chi ha assistito ai soccorsi. Un fuori programma che ha momentaneamente rotto la tranquillità della sala frequentata dagli studenti.