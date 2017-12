Donna ubriaca davanti alla Coin: tutti i giorni interviene l'ambulanza

Ambulanza in centro storico poco prima delle ore 16 in via Boldoni a Como. Davanti al palazzo della Coin una donna ubriaca di 41 anni è stata soccorsa dai volontari della Croce Azzurra. La donna è un personaggio noto ai soccorritori del 118 poiché più volte, forse addirittura quotidianamente, un'ambulanza è dovuta accorrere per aiutarla. La donna è uan senzatetto che generalmente vive e si muove per la città insieme a un compagno. Insieme dormo all'addiaccio, a volte sotto i portici delle chiese, avvolti nelle coperte.

La donna ubriaca ha rifiutato categoricamente l'aiuto dei soccorritori e il trasporto al pronto soccorso. E' rimasta, dunque, seduta sulla fredda e bagnata pavimentazione del portico di via Boldoni. Qualche passante, subito dopo che gli uomini del 118 se n'erano andati, si sono avvicinati alla donna nell'inutile tentativo di aiutarla.