Como, ubriaca al mattino: soccorsa davanti alla mensa dei poveri

Una donna di 43 anni è stata soccorsa a metà mattina del 9 ottobre 2019 in centro storico a Como. La donna si è sentita male a causa probabilmente dell'assunzione eccessiva di sostanze alcoliche. Riversa sul marciapiede vicino all'ingresso dello sportello Porta Aperta della Caritas in via Tatti la donna è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa di Como. E' stata trasportata in evidente stato confusionale al pronto soccorso dell'ospedale di Cantù.