Dopo 30 anni chiude Frigerio Dischi in via Luini a Como

Fin dai primi anni '70, periodo d'oro per la musica rock, Frigerio dischi è stato punto di riferimento imprescindibile per tutti gli appassionati. Nonostante la crisi irreversibile del mercato discografico e dei dvd, i fratelli Frigerio hanno resistito fino a ieri con due punti vendita a Como, quello storico di via Garibaldi, che in origine era di fronte al negozio di oggi, e con quello di via Bernadino Luini, in pieno centro storico.

Fino a ieri dicevamo, perchè da oggi le luci delle vetrine di Frigerio in via Luini, inauguate nel lontanto 1987, si sono spente per sempre e tutto il materiale verrà trasferito in via Garibaldi, che rimarrà l'unico esercizio aperto. Cosa ne sarà dell'appetibile spazio in una delle due vie dello shopping più in voga a Como lo scoprirermo presto, anche se per ora in casa Frigerio non ci si sbilancia.

Un ultimo Natale e un addio che non sorprende ma che che certo rattrista, così come quello recente della Fumetteria di via Vitani, dopo trent'anni di ininterrotta attività. A Como, oltre il già citato punto Frigerio di via Garibaldi, rimangono ancora a vendere dischi solo Renata Music, altra decana del settore, che tutti ricorderanno fin dai tempi in cui era all'interno di Mantovani ai portici Plinio, Vertigo in via Borsieri, nato alla fine degli anni '80 in via Lambertenghi, e Alta Fedeltà di via Manzoni, l'ultimo arrivato che ha deciso di puntare solo sugli immortali vinili. L'unico formato in grado di resistere all'invasione della musica liquida.