Duomo di Como, ecco le regole per le visite dei turisti

Nemmeno il tempo di una messa e il cartello poco cortese per i turisti, ne abbiamo scritto ieri in questo articolo, posto all'entrata del Duomo in via Magistri Comacini, è stato prontamente rimosso. Al suo posto, su tutti gli ingressi della Cattedrale compaiono ora delle informazione ben più precise che indicano la porta d'accesso per in turisti, lato via Pretorio, e gli orari in cui è possibile accedere senza disturbare il regolare svolgimento delle funzioni. Il Duomo è quindi visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 17.30, il sabato dalle 10.45 alle 16.30 e la domenica (e nei giorni solenni) dalle 13 alle 16.30. Questione risolta, i turisti sono quindi ben accetti in Duomo a patto che rispettino i momenti a loro riservati.