Vini e biciclette: cimeli del grande ciclismo nella vetrina dell'enoteca "Da Gigi"

Una speciale vetrina per celebrare un evento storico per la città: il ritorno del Giro d'Italia a Como con l'arrivo di tappa del 26 marzo 2019. L'idea di Giuseppe Bizzotto - gestore insieme alla famiglia dell'enoteca "Da Gigi" in via Luini - unisce vini e ciclismo e lo fa sfoderando alcune vere e proprie chicche. Ad esempio la maglia rosa originale indossata dal grande campione italiano Francesco Moser. Nella stessa vetrina alcune bottiglie prodotte dalle cantine dello stesso ciclista. E ancora, tanti piccoli grandi cimeli, come manubri e mozzi d'epoca per accompagnare vini che portano il nome, o meglio, il cognome del mitico Fausto Coppi: la figlia Marina, infatti, è la proprietaria delle "Vigne Marina Coppi". Ecco, dunque, un modo originale per promuovere la propria attività sfruttando l'occasione di un grande e imperdibile evento sportivo.