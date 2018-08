La protesta dei dipendenti del Casinò di Campione invade Como

Numerosi dipendenti del fallito Casinò di Campione d'Italia sono scesi per le strade del capoluogo lariano per manifestare contro la mala gestione che ha portato al dissesto della casa da gioco e per chiedere alle autorità politiche e agli organi competenti di trovare urgentemente una soluzione per la riapertura.

Il corteo si è riunito davanti a Porta Torre a Como e da lì ha sfilato per la città con diverse "fermate" simboliche.

Prima davanti al tribunale in Largo Spallino, poi davanti al Municipio di Como in viale Lecco e infine davanti alla Prefettura in via Volta.

Slogan profusi in grandi e sonori cori e striscioni hanno accompagnato la manifestazione partita intorno alle 9.30.