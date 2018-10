Film con Mick Jagger a Como: le riprese al liceo Volta

Il liceo classico "Volta" di Como in via Cesare Cantù set per il film "The Burnt Orange Heresy", thriller americano diretto dal regista Giuseppe Capotondi con diverse scene girate sul Lario, che annovera nel cast il leader di Rolling Stones Mick Jagger e attori del calibro di Donald Sutherland, Christopher Walken, Elizabeth Debicki e Claes Bang.

Dopo aver trascorso qualche giorno sul Lario per le riprese, al Volta era assente Jagger, che martedì 23 ottobre ha salutato i fan e il Lario dal suo profilo Instagram, sul set mercoledì 24 ottobre pare fossero presenti Elizabeth Debicki e Donald Sutherland.

Per consentire il posizionamento di mezzi tecnici alla casa di produzione Indiana Production S.p.a. di Roma il Comune di Como ha concesso l'occupazione di una porzione di via Carducci e di largo Spallino.

«Questa iniziativa rappresenta per la città un'ulteriore occasione di promozione su scala internazionale», commenta l'assessore al Marketing territoriale del Comune di Como Simona Rossotti.

Secondo indiscrezioni raccolte, mercoledì sul set al Volta erano presenti circa 40 tra attori e comparse. Il set ovviamente era blindato, ma pare che alcune scene siano state girate in aula Benzi, mentre la sala delle Colonne è stata adibita a sala trucco.

Como ancora protagonista del cinema internazionale, dunque, dopo la grande eco seguita l'estate scorsa alle riprese del film con Jennifer Aniston e Adam Sandler.