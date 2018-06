Como, guasto alla fogna in via dei Partigiani: liquami ed escrementi in strada e sui marciapiedi

Un importante blocco alle fognature ha causato tra lunedì 4 e martedì 5 giugno 2018 la fuoriuscita di liquami ed escrementi in via dei Partigiani a Como. Le immagini mostrano la situazione poco edificante della zona con i liquami sparsi sul marciapiede, in strada e sotto le auto in sosta. Senza contare il cattivo odore.



La ditta Tajana da lunedì sta lavorando ininterrottamente per risolvere il problema ma pare che la situazione sia molto più grave di quello che sembrava in un primo momento.

E' possibile che i lavori debbano essere estesi anche a via Pretorio, con il rischio della fuoriuscita di liquami nel lago.

Già avvisati del problema Ats, amministrazione provinciale e settore ambiente del Comune di Como.