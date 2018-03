Cartelli di protesta per le fontanelle spente in città: "I turisti chiedono rispetto"

Fontane fuori uso in tutto il centro città. E' già primavere ma le tipiche fontanelle dislocate nei vari angoli del centro storico continuano a non stillare manco una goccia d'acqua. Non è forse il caso di rimetterle in funzione? I cartelli provocatori apparsi su alcune fontane sono un chiaro invito rivolto all'amministrazione comunale a provvedere a ripristinare l'erogazione di acqua, soprattutto per rispetto nei confronti dei turisti.

"E' primavera, non è ora di riaprire la fontanella? I turisti chiedono rispetto". E' il testo dei cartelli affissi da un anonimo e fantomatico paladino dei turisti. Come dargli torto? I turisti si apprestano a prendere d'assalto il lago per il periodo pasquale: troveranno una fontana in funzione per sé e per i loro amici a quattro zampe? La risposta è no. L'assessore del Comune di Como Vincenzo Bella ha spiegato che "è in corso l'affidamento del servizio di manutenzione delle fontane che verranno riaperte entro la fine di aprile".