Como, Pizzeria in Centro costretta a trasferirsi, i locali passano al Barbarossa

Il contratto con il Comune di Como era scaduto da quatrro anni, inevitabile per Palazzo Cernezzi indire l'asta - pubblicata sull'albo pretorio lo scorso 31 luglio - per "l’affidamento in locazione dell’unità immobiliare con destinazione a bar ristorante/commerciale, sita in via Cesare Cantù n.55”. Stiamo parlando del noto ristorante pizzeria In Centro.

Questa mattina l'apertura delle buste che ha portato al colpo di scena che ha assegnato i locali alla Gusto Srl di Flavio Tortora e Daniela Cirasa, già titolari del ristorante pizzeria Barbarossa di via Odescalchi, ristornate che non smetterà la propria attività. Fatti salvi gli espletamenti di rito, ci sarà tempo un mese per verificare che i vincitori abbiano tutte le carte in regola previste dal bando. Ora per i vecchi gestori del ristorante In Centro ci saranno invece i tempi tecnici previsti dalla legge per lasciare l'immobile di via Cesare Cantù. Il nuovo gestore ha vinto il bando offrendo al Comune un canone annuo di 90mila euro,