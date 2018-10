Como, allarme incendio alla Coin: negozio evacuato

Paura nel primo pomeriggio di giovedì 4 ottobre 2018 al negozio Coin di via Boldoni in centro Como per un principio di incendio. L'allarme è scattato per la segnalazione di fumo proveniente dal motore della scala mobile al terzo piano dell'immobile commerciale. Se ne sono accorti i responsabili del punto vendita che hanno subito chiamato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti.

Il personale del negozio e i clienti presenti in quel momento nell'esercizio commerciale hanno subito abbandonato la struttura. In corso gli accertamenti tecnici da parte dei vigili del fuoco.