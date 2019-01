Incendio all'hotel Posta in centro Como

Allarme incendio poco dopo le ore 14.30 del 23 gennaio 2019 in centro storico a Como. Fumo denso e nero è cominciato a fuoriuscire dal terzo piano dell'hotel Posta in piazza Volta. La mobilitazione dei soccorsi è scattata immediatamente.

Un'ambulanza e due squadre dei vigili del fuoco sono giunte in pochi minuti. L'area è stata delimitata dalla polizia locale per impedire il transito dei passanti. L'odore di fumo si è sentito per gran parte del centro storico.

Le cause dell'incendio sembra siano dovute ad alcune scintille sprigionate da un flessibile che un operaio stava utilizzando durante l'esecuzione di alcuni lavori interni all'albergo.

Non ci sono stati feriti né intossicati.