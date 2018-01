Intesa San Paolo attiva anche nei locali dell'ex ufficio turistico di piazza Cavour

L'office point di piazza Cavour a Como aveva chiuso non senza polemiche lo scorso settembre. Sulla questione erano intervenuti sia la Cgil sia Confcommercio. Nel frattempo Intesa San Paolo, propietaria dell'intero immobile, ha ripreso pieno possesso dei locali dove per 40 anni aveva trovato sede lo storico l'Ufficio Turistico della Provincia di Como.

Anche se in molti hanno auspicato l'apertura in altra sede, la più gettonata è stata la vecchia biglietteria del lungolago, che più probabilmente diventerà invece un luogo privilegiato di osservazione del Lario, almeno in attesa che riparta il cantiere delle paratie, al momento a Como resta attivo solo l'office point del Broletto inaugurato sotto l'amministrazione Lucini.

Difficile, al momento, immaginare una convergenza tra Comune, Provincia, Regione e Albergatori intorno a un a soluzione condivisa per un nuovo ufficio turistico in città. Intanto, sempre in piazza Cavour, è stato rimosso anche il vecchio "scatolone" informativo inutilizzato da decenni.