Un mese di lavori per rifare la pavimentazione: cantiere in via Cinque Giornate

Sono inziati oggi, 24 settembre 2019, i lavori di rifacimento della pavimentazione di via Cinque Giornate. La durata stimata dell’intervento è di circa un mese, il costo è di 53 mila euro. Nel tratto interessato dai lavori sarà permanentemente vietata la sosta e i residenti titolari di posti auto su area privata potranno posteggiare in piazza Cacciatori delle Alpi esponendo il proprio permesso Ztl. Nello stesso periodo saranno effettuate altre riparazioni alle pavimentazioni in città murata.