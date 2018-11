Como, prove tecniche per le luci di Natale: sta arrivando la Città dei Balocchi

Cresce l'attesa in centro Como per la Città dei Balocchi, la kermesse di Natale che da 25 anni anima le feste dei comaschi.

Piccola anticipazione del fiore all'occhiello dell'evento, il Magic Light Festival, nel tardo pomeriggio di giovedì 22 novembre 2018: le persone che si sono trovate a passare tra piazza Duomo e piazza Verdi si sono trovati davanti la Cattedrale e i palazzi di piazza Duomo illuminati.



Nessun errore, ma solo prove tecniche in vista dell'inaugurazione prevista per sabato 24 novembre 2018 alle 17.30. E anche qualche casetta del mercatino di Natale ha già aperto i battenti.

L'inaugurazione della Città dei Balocchi sabato 24 novembre

Fitto il programma degli eventi della 25esima edizione della kermesse che prenderà il via al mattino con il Mercatino di Natale e la Pista del Ghiaccio, la Giostra del ‘700 e la Ruota Panoramica. Il nuovo Infopoint sarà a disposizione dei visitatori nella location del Broletto a piano terra.

La Polizia Stradale sarà presente sabato e domenica in via Magistri Cumacini per le attività di Natale in Divisa. Sabato inoltre apertura della mostra “Mario Rumi e il Dono dell’acqua all’Africa” presso la Famiglia Comasca.

Sabato alle ore 17.30, tutti in piazza Duomo per l’inaugurazione del Magic Light Festival edizione 2018-2019, fiore all’occhiello della Città dei Balocchi, che proseguirà fino al 6 gennaio.

Il programma degli eventi del primo finesettimana

COMO MAGIC LIGHT FESTIVAL

Vie e piazze di Como

24 novembre 2018 - 6 gennaio 2019

Dalle ore 17.00



MERCATINO DI NATALE

Piazza Cavour - Via Plinio – Via Pretorio – Via Boldoni

24 novembre 2018 - 6 gennaio 2019

Da domenica a giovedì ore 10.00 – 19.30

Venerdì e sabato ore 10.00 – 21.00

25 dicembre chiuso

1 gennaio ore 12.00 – 19.30



PISTA DEL GHIACCIO

Piazza Cavour

24 novembre 2018 - 6 gennaio 2019

Sabato e Festivi ore 10.00 – 23.00

Feriali ore 14.00 – 23.00

25 dicembre ore 15.00 – 23.00

1 Gennaio ore 14.00 – 23.00

In caso di maltempo gli orari potranno variare



RUOTA PANORAMICA

Giardini a Lago

24 novembre 2017 - 6 gennaio 2018

Festivi e pre-festivi 10.30 – 12.30 e 14.30 – 19.30

Feriali 15.30 -18.30

25 dicembre ore 14.30 – 19.30

1 Gennaio ore 14.30 – 19.30



GIOSTRA DEL ‘700

Piazza Volta

24 novembre 2018 - 6 gennaio 2019

Feriali ore 10.00 – 13.00 e 14.00 – 20.00

Festivi 9.30 – 20.00

25 dicembre ore 11.00 - 20.00

1 Gennaio ore 11.00 – 20.00

INFOPOINT DEI BALOCCHI

Palazzo del Broletto

Dal 24 novembre 2018 al 6 gennaio 2019

Ore 10.00 – 12.30 e 15.00 – 19.00

Natale in divisa

POLIZIA STRADALE

Animazione per bambini

Sabato ore 14.00 – 18

Domenica ore 10.00 – 18

Via Magistri Cumacini

Mostra

MARIO RUMI E IL DONO DELL’ACQUA ALL’AFRICA

Famiglia Comasca, Via Bonanomi, 5

Fino al 31 gennaio