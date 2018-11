Folla a Como per le luci di Natale: "Sarà un'edizione da record"

C'è solo da sperare che il meteo non faccia scherzi, ma questa edizione della Città dei Balocchi sembra destinata a essere da record. La partenza - l'inaugurazione è stata ieri, sabato 24 novembre 2018 - fa ben sperare l'organizzazione, e non certo a torto. "Un inizio così - ha commentato Daniele Brunati, inventore e patrono della Città dei Balocchi - non ce lo aspettavamo nemmeno noi. Sapevamo di avere davvero lavorato bene e di avere allestito spettacoli di luci molto belli, ma un successo così eclatante e immediato è stato una sorpresa anche per noi".

Nel corso del pomeriggio di domenica 25 novembre la città si è letteralmente riampita di gente. "La folla è stata tanta da invadere anche le vie più laterali del centro storico, come via Diaz". Un successo anche le illuminazioni di piazza Volta, anche se il cuore della kermesse, oltre a piazza Cavour con le sue numerose "casette"n di prodotti tipici e la pista di pattinaggio, resta piazza del Duomo dove tra le 17 e le 18 non ci si muoveva tante erano le persone, adulti e bambini, con il naso in su e il cellulare in mano per fotografare le video proiezioni, una su tutte il "Broletto parlante".

