Lo spettacolo del Natale a Como: in piazza Duomo le magiche proiezioni animate

Alle 17.30, come da programma, si sono accese le magiche proiezioni luminose animate della Città dei Balocchi: in piazza Duomo a Como il Broletto e i palazzi intorno hanno fatto da sfondo alle spettacolari immagini natalizie. Nonostante la pioggia sono state numerose le persone accorsa ad ammirare lo spettacolo luminoso diventato un vero e proprio brand del Natale comasco.

Oggi, 23 novembre 2019, ha preso ufficialmente il via la kermesse natalizia giunta alla sua ventiseiesima edizione. E' stato inaugurato il mercatino fatto da oltre cento casette dislocate lungo via Plinio, via Pretorio, piazza Grimoldi e piazza Cavour. Altre luci e proiezioni si sono accese anche in piazza San Fedele e in piazza Volta. Nei prossimi giorni saranno illuminatai anche piazza Verdi e l'abside del Duomo.