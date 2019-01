Malore all'ufficio postale: soccorsa una suora in centro storico a Como

Attimi di apprensione all'interno dell'ufficio postale di via Vittorio Emanuele a Como intorno alle ore 13 del 21 gennaio 2019. Una suora di 75 anni si è sentita male. Con lei al momento dell'improvviso malore c'era una "sorella" che ha subito chiesto aiuto. Il personale delle Poste ha allertato il 118 che dopo pochi minuti è giunto sul posto con un'ambulanza della Croce Rossa di Como. La donna è stata soccorsa e dopo le prime cure è stata trasportata per accertamenti al pronto soccorso in codice verde. Le sue condizioni di salute non sono preoccupanti.