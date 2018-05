Il sabato del Mercatino Italiano, debutto soft in piazza Roma a Como

Debutto in piazza Roma per il Mercatino Italiano. Prodotti tipici regionali per un sabato mattina non propriamente affollato di clienti, abiutati a trovare questo tipo di bancarelle in piazza Cavour, ritenuta però non idenea per questo tipo di attività commerciali. Ci vorrà del tempo a creare un po' di afflusso ma è certamente anche grazie a questo iniziative che la tanto discussa piazza Roma potrebbe trovare un po' di vitalità. Dopo l'apertura del nuovo ristorante nelle scorse settimane, a portare un po' di colore nella piazza, inserita nella Ztl dalla giunta Lucini, sono quindi le prelibatezze della gastronomia italiana sfrattate dal salotto buono e trasferite qui o in viale Corridoni (giardini a lago) come annunciato lo scorso dicembre.

Resta da capire se l'afflusso nel tempo sarà tale da consentire un buon affare anche agli ambulanti o se invece la location meno attraente costituirà un handicap tale da costringere qualcuno ad abbandonare Como.