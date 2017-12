Como, tolleranza zero: mille euro di multa al venditore abusivo Kamal

Una multa da mille euro al ragazzo che vende rose e gadget. I vigili di Como hanno sanzionato il noto venditore abusivo conosciuto da tutti, in centro storico, semplicemente con il suo secondo nome: Kamal. Accendini, bastoni per i selfie, pupazzetti, portachiavi luminosi, cappellini, torce elettriche: tutto sequestrato.

Kamal è stato avvicinato dagli agenti di polizia locale in piazza San Fedele, nel cuore della città murata, intorno alle 19 del 21 dicembre 2017, ed è stato multato. La sanzione per il reato commercio senza autorizzazione - come si legge nel verbale rilasciato a firma dei due vigili che pattugliavano il centro in quel momento - va dai 500 ai 3mila euro, con pagamento nella misura ridotta di 1.000 euro tondi se pagata entro 60 giorni.

"Ma mi servono quasi tre mesi - ha commentato tristemente Mohmammed Kamal Hosest Fakir - per guadagnare tutti quei soldi".

La sanzione comminata a Kamal non è diretta ed esplicita conseguenza dell'applicazione dell'ordinanza anti-accattonaggio firmata dal sindaco di Como lo scorso 15 dicembre e che tanto sta facendo discutere anche a livello nazionale. E' altresì vero, però, che anche la lotta al commercio abusivo, specialmente nel periodo natalizio, rientra dichiaratamente nelle indicazioni dettate dall'amministrazione comunale al corpo di polizia locale.