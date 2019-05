Como, via Ballarini: il Novocomum di Musa ha le ore contate

Faceva parte della storia moderna di Como. Da ormai 15 anni, il murales realizzato di aveva arricchitto un angolo della nostra città. L'opera, realizzata sull'immobile di via Ballerini - in pieno centro storico a due passi dal Duomo - per celebrare Terragni aveva ormai assunto da tre lustri un valore iconico oltre che artistico.

Ma l'immenso dipinto dell'artista comasco ha le ore contate: gli operai sono infatti già al lavoro - su commissione dei nuovi propietari della casa che hanno pieno diritto di dare un nuovo volto alla faccia. Nonostante il Comune abbia fatto di tutto per provare a preservare il lavoro di Musa, nulla sarà più come prima. Lo stesso Musa al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni.