Nuova raccolta rifiuti a Como, sperimentazione prorogata fino al 31 dicembre

Continuerà fino al 31 dicembre 2018 la sperimentazione della raccolta rifiuti in alcune zone di Como dove dal 1° luglio scorso sono in vigore nuovi giorni e orari.

Le zone interessate sono la città turistica, la città murata, Borgovico-Valduce e Camerlata-Rebbio.

Qui il dettaglio degli orari di esposizione e raccolta.

L’obiettivo del comune nel breve periodo era risolvere alcune problematiche particolarmente sentite durante la stagione turistica, come quella della raccolta durante l'orario dell'aperitivo, con i turisti seduti ai tavolini dei bar del centro proprio mentre passavano gli addetti alla raccolta a prendere i sacchi.

Ora è stato deciso di prorogare le modifiche introdotte fino alla fine del 2018 per rilevare cosa succede inun periodo più traquillo dal punto di vista turistico.

«Al termine di questi mesi di sperimentazione saremo in grado di avere un quadro più preciso delle esigenze della città - ha spiegato l'assessore all'Ambiente Marco Galli - Vorrei incontrare di nuovo le associazioni di categoria e le assemblee di zona per un confronto con i cittadini, in modo da poter capire con loro quali potrebbero essere le soluzioni alle problematiche».

Per un mese, dal 15 ottobre al 15 novembre, saranno raccolti i feedback degli utenti attraverso un questionario. La fase sperimentale servirà a individuare quali soluzioni possibili risulteranno complessivamente migliorative, in modo da adottare i provvedimenti conseguenti nell’interesse di tutti.

Nel periodo di sperimentazione - ricorda Palazzo Cernezzi- rimane fondamentale la collaborazione della cittadinanza e delle attività commerciali, con l’impegno a seguire i nuovi orari di esposizione di sacchi e bidoni e con la disponibilità a indicare agli uffici cosa è migliorato e cosa si potrebbe migliorare all'indirizzo email: rifiuti@comune.como.it.