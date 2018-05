Nuovi orari per la raccolta rifiuti in centro Como, a Rebbio e Camerlata: da giugno la sperimentazione

Parte dal mese di giugno la sperimentazione dei nuovi orari per la raccolta dei rifiuti a Como. Novità volute dall'assessore competente, Simona Rossotti, per evitare che i turisti si trovino a fare l'aperitivo o a cenare nei tavoli dei ristoranti del centro con vista sui sacchi della spazzatura.

La modifica è stata presentata martedì 29 maggio 2018 a Palazzo Cernezzi dall'assessore e da Aprica e interesserà circa 20mila comaschi, dal momento che per riorganizzare la raccolta in centro è stato necessario ridisegnare anche il quadro in alcuni quartieri periferici. La sperimentazione partirà entro il mese di giugno e andrà avanti fino a dicembre.

I nuovi orari di raccolta rifiuti in città murata e viale Geno

Il piano prevede due raccolte, una per residenti e bar e l'altra per i negozi. Per i primi il ritiro sarà al martedì (indifferenziata, organico, plastica e vetro) e al venerdì (indifferenziata, organico, carta) al mattino tra le 6 e le 12, con l'obblico di esporre i sacchi e i bidoni la sera precedente tra le 22 e le 6.

Per i negozi, invece, il ritiro sarà il martedì, il giovedì e il sabato sera dalle 19.30 (la carta), stessi orari per la plastica che sarà raccolta il martedì e il giovedì.

I nuovi orari di raccolta in Borgovico e zona Valduce

Nel piano le due zone sono state accorpate: qui la raccolta resterà la sera ma cambieranno i giorni, che diventano il lunedì e il venerdì.

I nuovi orari di raccolta a Rebbio e Camerlata

Le cose cambiano anche in questi due quartieri periferici: qui la raccolta rimane negli stessi giorni, ma la raccolta non sarà più al mattino bensì alla sera per non creare disagi al traffico su via Pasquale Paoli e via Varesina.